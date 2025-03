Von «Bridgerton»-Machern: Was kann die Netflix-Serie «The Residence»?

Die Krimi–Serie basiert auf dem Buch «The Residence: Inside the Private World of the White House» von Autorin Kate Andersen Brower. Daher lässt sich auch schon erahnen, wo die Serie spielt: Ort des Geschehens ist das Weisse Haus in Washington. Alles beginnt mit einem Mord während eines Staatsbanketts, bei dem der Chief Usher A.B. Wynter – gespielt von Giancarlo Esposito (66) – in den Privaträumen des Präsidenten tot aufgefunden wird.