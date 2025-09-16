Von Bundesliga bis NBA: Apple Sports jetzt in Deutschland verfügbar

Verknüpfung mit Übertragungsrechten?

Die App ist eng mit der Apple–TV–App verknüpft. Ein Fingertipp auf ein Spiel kann direkt zu Livestream–Angeboten führen – etwa zum kostenpflichtigen MLS Season Pass oder zu Friday Night Baseball. Damit schafft Apple eine Brücke zwischen einem kostenlosen, personalisierten Info–Service und seinen bestehenden Bezahlangeboten. Schusser betonte jedoch die Eigenständigkeit der App: «Die App hat nichts mit unserer Sportrechte–Strategie zu tun. Es ist eine iPhone–App, so wie die Wetter–App oder die Aktien–App – einfach und fokussiert.»