Von Burnout bis Depression: Wann Hypnotherapie helfen kann

Hilft hypnotische Trance akut oder braucht es länger Zeit, um einen Effekt zu spüren?

Hagner: Nicht alle Menschen lassen sich gleich gut in einen Trancezustand versetzen. Bei manchen gelingt das gar nicht. Von grundlegender Bedeutung ist es, sich auf diese Therapieform einzulassen und regelmässig an den Sitzungen teilzunehmen. Für einen Behandlungserfolg sind in der Regel sechs bis acht Therapiestunden erforderlich – eine entsprechende Qualifikation bzw. Weiterbildung des Therapeuten vorausgesetzt. Rund 200 internationale Studien belegen übrigens die Wirksamkeit dieses wissenschaftlich fundierten und offiziell anerkannten Verfahrens