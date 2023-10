Von Butternut bis Hokkaido: Beliebte Kürbissorten im Überblick

Jack be little: klein, aber oho

Maximal 400 Gramm bringt die Sorte Jack be Little auf die Waage. Aufgrund der leuchtend orangen Schale wird er auch als Mandarinenkürbis bezeichnet und gerne zur Dekoration aufgestellt. Dabei hat das kleine Gewächs ein süssliches Fruchtfleisch, das an den Geschmack von Esskastanien erinnert. Die Schale kann man mitessen. Jack be Little lässt sich gut füllen – zum Beispiel mit Hackfleisch oder Couscous.