Von Cardi B bis Roger Waters: Diese Konzerte sorgten 2023 für Aufsehen

Cardi B

Doch auch ein Star konnte nicht an sich halten und warf mit einem Gegenstand um sich. Am 29. Juli hatte Cardi B (31) bei einem Auftritt in Las Vegas ihr Mikrofon mit voller Wucht ins Publikum geworfen. Die «I Like It»–Sängerin hatte im «Drai's Beachclub & Nightclub» in Las Vegas ihre Fans dazu aufgefordert, sie abzukühlen und mit Wasser zu bespritzen. Als sie dann jedoch aus dem Publikum heraus mit einem Getränk überschüttet wurde, schleuderte die Rapperin mit voller Wucht ihr Mikrofon in die Menge. Eine Frau wurde am Kopf getroffen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese stellte die Ermittlungen wegen Körperverletzung jedoch ein. Die Audioproduktionsfirma, der das Mikro gehörte, versteigerte es für den guten Zweck. Laut «Los Angeles Times» brachte es rund 100.000 US–Dollar (umgerechnet rund 91.500 Euro) ein.