Von den Eberhofer-Krimis auf die ESC-Bühne: Das ist Michael Ostrowski

Patchwork mit «viel Verständnis»

Privat lebt Ostrowski seit August 2012 mit der Schauspielerin Hilde Dalik (47, «Der Bergdoktor», «Vorstadtweiber») zusammen. Das Paar hat vier Kinder – drei stammen aus einer früheren Beziehung des Schauspielers, eine Tochter haben die beiden gemeinsam. Wie das Familienleben neben zwei fordernden Schauspielkarrieren funktioniert? «Gutes Patchwork mit viel Verständnis von allen Beteiligten», erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur. Ein Vorteil sei, dass beide wüssten, wie der Beruf funktioniert: «Wir wissen beide, dass man einfach weg ist, wenn man dreht. Da gibt es keine Diskussionen und das ist extrem angenehm.»