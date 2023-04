Von der Hassfigur zur Königsgemahlin: Camillas erstaunlicher Wandel

Wenn König Charles III. (74) am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey gekrönt wird, wird auch seine Ehefrau (seit 2005) Camilla (75) zur Königin. Damit einher geht eine unglaubliche Wandelung von der einstigen Hassfigur Nummer eins hin zur anerkannten Gemahlin des britischen Königs. Wie Camilla das geschafft hat und warum ihre Loyalität dem Königshaus gegenüber sich schon nach dem Unfalltod von Charles' erster Ehefrau, Prinzessin Diana (1961-1997), im Jahr 1997 zeigte, erklärt Royal-Expertin Julia Melchior im Interview mit spot on news. Weitere Details dazu sind auch in ihrem Film «Charles III. - Britanniens neuer König» zu sehen, der am 30. April um 23:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.