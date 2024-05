Von der Strassenmusik auf die ESC-Bühne: Das ist Sänger Isaak

Triumph beim Vorentscheid

Am 16. Februar wartete der nächste Contest auf Isaak. Mit «Always on the Run» trat er neben acht weiteren Acts bei «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» in Berlin an. Er setzte sich am Ende gegen den von Wettprognosen favorisierten Ryk (34) mit «Oh Boy» oder die bekannten Namen Marie Reim (23, «Naiv») und Max Mutzke (42, «Forever Strong») durch. Letzterer wollte nach seiner ESC–Teilnahme von 2004 (achter Platz) zum Jubiläum erneut antreten. Eine internationale Jury sowie das Publikum durften abstimmen und sahen Isaak als Favorit. Im englischen Titel «Always on the Run» geht es laut «eurovision.de» um den eigenen inneren widersprüchlichen Geist, vor dem Isaak «auf der Flucht» ist. Als Gegensätzlichkeiten im Leben werden Licht und Schatten, Freude und Trauer, Selbstzweifel und Selbstvertrauen aufgegriffen. Eine Songzeile musste wegen eines in den ESC–Regeln verbotenen Kraftausdrucks im Nachhinein geändert werden.