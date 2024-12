Von diesen TV-Formaten mussten sich die Zuschauer 2024 verabschieden

«Blutige Anfänger»

Die ZDF–Vorabendserie «Blutige Anfänger» startete am 25. September in die sechste und finale Staffel. In zwölf Folgen wurden noch einmal die Rookies an der Polizei–Fachhochschule Halle begleitet. Damit müssen sich die Zuschauer von der Serie, die 2020 erstmals lief, verabschieden.