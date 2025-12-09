Von Döner bis Mode: Was Lukas Podolski neben dem Platz so treibt

Lukas Podolski und die Dönerkette

Am bekanntesten dürfte Podolski für seine Dönerläden sein. Mit seinem Geschäftspartner Metin Dag hat er die Marke «Mangal Döner by LP10» etabliert. Laut Angaben auf dem Instagram–Profil der Kette gibt es derzeit offenbar genau 50 Filialen – 48 in Deutschland, eine in den Niederlanden, eine in Polen. Man wolle weiter wachsen, zehn neue Standorte sollen demnach in Kürze hinzukommen. Eingestiegen war Poldi im Jahr 2018. Anfang jenen Jahres verkündete er auf der Social–Media–Plattform «den Beginn eines neuen, spassigen Kapitels» in Köln – und veröffentlichte dazu ein Bild von sich mit einem Mangal–Podolski–Döner in der Hand. 2020 expandierte man etwa mit dem «Filet der Strasse» auch in die Tiefkühlabteilung von Supermärkten.