Von Dr. House zu Dumbledore: Topstars für «Harry Potter»-Hörbuch

Laurie erwähnt respektvoll die Schauspieler und Sprecher, die vor ihm dem Hogwarts–Chef ihre Stimme geliehen haben: Richard Harris (1930–2002) und Michael Gambon (1940–2023) in den Kinofilmen sowie Jude Law (52) in den «Tierwesen»–Prequels. Laurie vergisst auch Stephen Fry (67) und Jim Dale (89) nicht. Fry sprach die britischen Hörbucher zu «Harry Potter» ein, Dale die amerikanischen Versionen. Beide schlüpften dabei in sämtliche Rollen, so auch in die des Dumbledore.