«Von Energiefressern fernhalten»: So bleiben wir trotz Krise positiv

Wie wichtig ist Selbstreflexion?

Graf: Wenn wir etwas in unserem Leben positiv verändern möchten, ist die Selbstreflexion der erste Schritt. Ehrlich zu sich selbst sein, was läuft schief, was stört mich an mir, wo stehe ich in meinem Leben, welche Fehler wiederhole ich ständig? Das Einfachste ist, jemandem die Schuld für unser Scheitern zu geben, dem Ex–Partner, der Wirtschaftskrise, der schlechten Kindheit usw. Alles ist einfacher, als sich einzugestehen, ich liege falsch, ich bin faul, ich bin neidisch, ich kann nicht gönnen etc. Eine Veränderung zum Positiven kann nur stattfinden, wenn wir innerlich aufräumen.