Von gefiedert bis flauschig: Die drei beliebtesten Augenbrauen-Trends

Neunziger–Augenbrauen

Die 90er sind zurück – zumindest was die Augenbrauen betrifft! 90ies Brows feiern ihr Comeback, jedoch mit einem modernen Twist. Anders als in den 90ern, wo dünn und überzupft das Motto war, setzen die heutigen 90s Brows auf eine schmale, aber dennoch natürliche Form. Sängerin Halsey (29) macht es vor. Die Brauen werden gezupft und mit einem Augenbrauenstift in klar definierten Linien nachgezogen. Diese Augenbrauenform ist perfekt für alle, die einen markanten und stilvollen Look lieben, der an die Ikonen der 90er erinnert, aber trotzdem zeitgemäss bleibt.