Von «GNTM» bis «taff»: Diese Sendungen feierten 2025 ein Jubiläum

«Das Sommerhaus der Stars»: 10. Staffel

Auch die RTL–Show «Das Sommerhaus der Stars» ging im ablaufenden Jahr in die zehnte Staffel. Zum Jubiläum spendierte der Sender eine Extra–Gewinnsumme, die aber gleich buchstäblich in Rauch aufging. Denn 75.000 statt 50.000 Euro hätte es nur gegeben, wenn nicht geraucht wird. Und noch eine kleine Neuerung gab es in der Jubiläumsrunde: Das «Häuschen Elend» in Bocholt präsentierte sich etwas verändert. Wo zuletzt ein Swimming Pool war, stand 2025 eine Laube als zusätzlicher Rückzugsort. Ansonsten war das Sommerhaus so ranzig wie eh und je – und die teilnehmenden Pärchen gewohnt krawallig. Auch der berühmt–berüchtigte Sommerhaus–Fluch schlug wieder zu. Noch während der Ausstrahlung bestätigte Sarah Joelle Jahnel (36) die Trennung von ihrem Partner Ersin (37). Auch das Siegerpärchen Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) ist nicht mehr zusammen.