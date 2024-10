Von «GTA» bis «Dead Cells»: Warum hat Netflix eigentlich Games?

«Blue» arbeitete offenbar an einem sogenannten AAA–Spiel, was bedeutet, dass der Streamingdienst anscheinend dazu bereit war, mehrere Millionen Dollar ins Marketing– und Entwicklungsbudget zu stecken. Im April 2023 erklärte ein in der Industrie bekannter Autor, dass er bei Netflix angeheuert habe und das Studio an einem Videospiel auf Basis einer neuen Marke arbeite. Einen Grund dafür, dass das Studio kürzlich dichtgemacht wurde, nannte der Dienst nicht. Die Schliessung könnte ein Ende für grössere Gaming–Ambitionen von Netflix bedeuten, spekuliert das Tech–Portal «The Verge».