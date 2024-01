Von günstig bis teuer: Diese Ohrringe trug Prinzessin Kate 2023

Kate trägt Schmuck gerne häufiger

Dieses breite Spektrum spiegelt ihre Vorliebe für das Tragen sowohl erschwinglicher als auch hochwertiger Marken wider. Ausserdem recycelt sie gerne ihre Lieblingsstücke. So ist Kate eine treue Anhängerin der britischen Juwelierin Kiki McDonough mit Sitz am Sloane Square in London. Im vergangenen Jahr hat sie gleich sechs Paar Ohrringe der Marke präsentiert, darunter die Lola–Topas–Creolen (4.000 Euro), die Lauren–Diamant–Herzohrringe mit Pavé–Fassung (2.700 Euro) und die Citrin–Ohrringe in Kissenform (1.900 Euro), die sie erstmals beim Cheltenham Festival im Jahr 2013 getragen hatte. Sie besitzt davon drei weitere Variationen in weissem Topas, rosa Morganit und grünem Amethyst.