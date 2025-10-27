Von «GZSZ» zu «Unter uns»: Nadine Menz zieht in Schillerallee

Vom Kolle–Kiez in die Schillerallee: Die ehemalige «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Darstellerin Nadine Menz (35) steigt bei «Unter uns» ein. Dies gab der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Ab Folge 7.765 spielt sie Naomi, die jüngere Schwester der von Tabea Heynig (55) verkörperten Britta Schönfeld. Ihr Debüt ist am 1. Dezember 2025 bei RTL+ zu sehen. Die Ausstrahlung im linearen TV folgt dann am 8. Dezember bei RTL.