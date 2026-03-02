Von Hamilton bis Leclerc: Das Liebesleben der Formel-1-Stars

Auch sein ehemaliger Teamkollege Max Verstappen (28) ist bereits Vater geworden. Im Januar 2021 machte er seine Beziehung zu Model Kelly Piquet (37) Instagram–offiziell. Im Dezember 2024 gaben sie die Schwangerschaft bekannt, im Mai des Folgejahres verkündeten sie die Geburt ihrer Tochter Lily. Für den viermaligen Weltmeister, der aktuell für Red Bull an den Start geht, ist es das erste Kind, für die Tochter von Formel–1–Legende Nelson Piquet (73) bereits das zweite. Vor ihrer Beziehung mit Verstappen war sie rund drei Jahre mit dem damaligen Fahrer Daniil Kvyat liiert, mit dem sie 2019 die gemeinsame Tochter Penelope bekam.