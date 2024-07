Von «Hillbilly-Elegie» zum Trump-Vize: So tickt J. D. Vance

Auf dem am Montag gestarteten Parteitag der Republikaner zeigte sich nicht nur Donald Trump (78) zum ersten Mal seit dem Anschlag auf sein Leben in der Öffentlichkeit. In Milwaukee wurde auch Trumps «Running Mate» gewählt. So nennt man in den USA den Kandidaten auf den Posten des Vizepräsidenten. Donald Trump bestimmte J. D. Vance (39) zu seinem Running Mate. Keine naheliegende Wahl. Denn Vance war lange Trump gegenüber äusserst kritisch eingestellt. Ausserdem ist der ehemalige Unternehmer und Bestseller–Autor erst spät in die Politik gewechselt.