Von Klimakrise bis 4-Tage-Woche: Arbeiten wir noch zeitgemäss?

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Welche Chancen bietet diese aus Ihrer Sicht für unseren Arbeitsalltag?

Rusinek: Es bietet uns die Chance, dass wir uns mal wieder fragen, was im Kontrast zur KI, die ja auf statistischen Methoden beruht, eigentlich nochmal die MI war. Die menschliche Intelligenz mit ihren einzigartigen Fähigkeiten zur Reflexionsfähigkeit, Emotionalität und Verantwortungsübernahme. Wie revolutionär wäre das eigentlich, wenn diese MI auf unsere Arbeitswelt losgelassen wird? Wir leiden unter Intelligenzverwirrung, wo uns die KI vor allem Angst macht, weil wir vergessen haben, was unsere Intelligenz dagegen zu bieten hätte. Für eine sinnvolle Zukunft, in der beide Intelligenzen gewürdigt werden, muss es heissen: Gebt der Maschine, was der Maschine ist, und dem Menschen, was des Menschen ist. Wir müssen also unser Denken entmaschinisieren und die KI als maschinellen Helfer für uns nutzen, sodass wir mehr Zeit für die Dinge haben, die nur mit der MI gehen: Beispielsweise sich kritisch mit der Frage auseinandersetzen, welche Welt unsere Arbeit eigentlich hinterlassen wird? Aber auch: Wie wir junge Talente für uns begeistern könnten? Und alte Hasen motivieren? Was gutes Feedback ist? Und was wirklich fortschrittliche Produkte sind?