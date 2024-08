Von Königin Silvia bis Kronprinzessin Amalia: Royales Treffen in Paris

Die Olympischen Spiele in Paris ziehen auch die Royals in ihren Bann. In den vergangenen Tagen haben sich schon etliche Vertreter der europäischen Königshäuser in der französischen Hauptstadt gezeigt. Beim Stabhochsprungfinale der Männer im Stade de France am Montagabend (5. August) kam es sogar zu einem königlichen Grossaufgebot: König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia von Schweden (80), König Felipe VI. von Spanien (56), die niederländische Kronprinzessin Amalia (20) und Grossherzog Henri von Luxemburg (69) verfolgten den Wettkampf gemeinsam auf der Tribüne.