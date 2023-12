Von Krönung bis Familienkrise: So war das Jahr für König Charles

An anderer Stelle soll es dafür ruhiger geworden sein. Im Oktober gab es Berichte, dass der nach dem Epstein–Skandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) nicht umziehen muss. König Charles hat seinem jüngeren Bruder demnach erlaubt, auf unbestimmte Zeit in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor zu bleiben. Das zumindest schrieb «The Mirror». Über die Royal Lodge entbrannte angeblich ein seit Monaten schwelender Konflikt zwischen Andrew und Charles. Der Monarch soll zunächst seinem Bruder nahegelegt haben, das Anwesen umgehend zu verlassen, um in das kleinere – und vor allem frisch renovierte – Frogmore Cottage umzuziehen, das zuvor von Prinz Harry und Herzogin Meghan bewohnt wurde.