Von «Let's Dance» zu «Unter uns»: Jana Wosnitza übernimmt Gastrolle

Damit feiert sie ihr Schauspieldebüt. Dass dies ausgerechnet in der berühmten Schillerallee passiert, freut sie: «‹Unter Uns› ist im deutschen Fernsehen eine Instanz», schwärmt die 30–Jährige. «Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren.» Besonders eine Tatsache hat es ihr laut Pressemitteilung angetan: «Für mich als Kölnerin ist es schön, dass ‹Unter uns› sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Aussenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder.»