Von Longoria bis Selenskyj: Filmfestival von Cannes eröffnet

Die 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet. Zum Auftakt stolzierten nicht nur zahlreiche Stars über den roten Teppich, auch Wolodymyr Selenskyj (44) wandte sich an das Publikum, berichtet die «New York Times». Der ukrainische Präsident wurde am 17. Mai per Satellit zugeschaltet, bevor der Eröffnungsfilm «Coupez!», eine französische Zombie-Komödie von Michel Hazanavicius (55), gezeigt wurde.