Von Madonna bis «House of Cards»: Regisseur James Foley ist gestorben

Die Zusammenarbeit mit der Pop–Queen setzte Foley später bei der Regie diverser Musikvideos und ihrem Spielfilm «Who's That Girl» fort. Das Werk floppte jedoch an den Kinokassen, was Foley rückblickend als einschneidende Erfahrung bezeichnete: «Es war eine grosse Lebenserfahrung. Dieser erste Misserfolg ist so schockierend», gestand er einst im Gespräch mit «FilmInk».