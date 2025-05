Von Marlene Dietrich angeflirtet? Freddy Quinn berichtet von Begegnung

Sie traten bei derselben Gala auf

«Einmal, nur einmal, hatte ich die Ehre, bei einem Konzert mit Marlene Dietrich aufzutreten. Das war schon in den 1960ern in Scheveningen, sogar das niederländische Königshaus war vertreten, eine grosse Gala», erinnert sich der «Junge, komm bald wieder»–Interpret. «Marlene Dietrich war ja deutlich älter als ich und galt schon damals als nicht ganz einfach.» Wenn er sich richtig erinnere, habe sie für sich allein die Hälfte der Probenzeit reserviert, obwohl Dutzende Künstler auftreten sollten. «Damit hat sie sich natürlich nicht nur Freunde gemacht.» Alle seien «ein bisschen genervt von den Extrawürsten» gewesen, die Marlene Dietrich erhielt. Jazz–Sängerin Sarah Vaughan habe dann auf der Bühne ungeplant den Song «I Can't Give You Anything But Love» zum Besten gegeben. «Zack! Genau das Lied, das Marlene Dietrich als Finale singen wollte. Was haben wir gelacht. Aber nicht zu laut. Es war immerhin Marlene Dietrich.»