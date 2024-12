Von Märtha Louise bis Marius: Turbulentes Jahr für die Norwegen-Royals

Sorge um den König

Am 27. Februar, nur sechs Tage nach seinem 87. Geburtstag, hatte das Königshaus auf seiner Homepage mitgeteilt, dass der Monarch in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden musste. In dem kurzen Statement hiess es: «Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus. Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut.» Er bekam einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt und wurde dann zurück in die Heimat geflogen. In Oslo unterzog er sich einer weiteren Operation, bei der ihm ein dauerhafter Herzschrittmacher implantiert wurde.