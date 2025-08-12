Von Mental Health bis Gap Year: So wachsen die Royals von heute auf

Amalias Schwester Prinzessin Alexia ist ja quasi die Reserve wie Prinz Harry für seinen Bruder William. Und spätestens seit Harrys Buch ist das ein besonders negativ besetzter Begriff. Was macht das niederländische Königshaus, damit aus Alexia kein unglücklicher und unzufriedener Harry wird?

Melchior: Sie nehmen sich die Generation von Willem–Alexanders Brüdern zum Vorbild und geben Alexia und Ariane die Freiheit, sich und ihre Talente frei zu entwickeln. Sie ermutigen die jungen Frauen dazu, ihren eigenen Weg zu gehen und sich vom Königshaus unabhängig zu machen – es wird aber auch von ihnen erwartet. Finanziell können sie vom Königshaus nichts erwarten. Das würden die Niederländer nicht akzeptieren. In Grossbritannien wurde es ja sehr lange anders gelebt – die Familienmitglieder sollten sich in den Dienst der Königsfamilie stellen. Bei den Niederländern hat schon Prinz Claus seine jüngeren Söhne, Friso und Constantijn, dazu ermutigt, etwas aus ihrem Leben zu machen. Einerseits, weil er mit seiner eigenen Situation unzufrieden war, andererseits, weil das niederländische Königshaus auch schon in den 1970er und 1980er Jahren unter Kostendruck stand – anders als es in Grossbritannien der Fall war.