Von Merkel bis Gottschalk: Staraufgebot bei den Bayreuther Festspielen

Wie in jedem Jahr haben auch dieses Mal wieder zahlreiche Berühmtheiten die Eröffnung der Bayreuther Festspiele besucht. Eine, die sich das Spektakel seit Jahren nicht entgehen lässt, ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 68). Die Politikerin erschien am Montag (25. Juli) zur Premiere der neuen «Tristan und Isolde»-Inszenierung in Begleitung ihres Ehemannes Joachim Sauer (73) - und war mit ihrem knallgrünen Zweiteiler zweifellos der Blickfang vor dem Bayreuther Festspielhaus.