Von Norden nach Süden: Die beliebtesten Regionalkrimis im TV

«Tatort» und «Polizeiruf 110»

Eine Art Urform des Regionalkrimis ist der ARD–Sonntagskrimi. Schliesslich sind «Tatort» und «Polizeiruf 110» traditionell in einer konkreten Stadt angesiedelt und spielen in einem gesellschaftlichen Milieu, das dort tatsächlich existiert. Meist spricht auch eine Figur Dialekt oder legt typische regionale Eigenheiten an den Tag.