Von «Renaissance» bis «The Eras»: Konzertfilme erobern 2023 das Kino

Noch während ihrer laufenden Tournee brachte die mittlerweile zur «Person of the Year 2023» gekrönte Taylor Swift den Konzertfilm «Taylor Swift: Eras Tour» in die Kinos. Das fast dreistündige Werk präsentiert Mitschnitte ihrer zwischen dem 3. und 5. August im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles absolvierten Shows. Wie bei der Sängerin üblich, brach sie auch mit diesem Konzertfilm einen weiteren Umsatzrekord. Nach dem Kinostart am 13. Oktober in über 100 Ländern spielte er am Eröffnungswochenende allein in den USA rund 92,8 Millionen US–Dollar ein – der mit Abstand beste Start eines Konzertfilms aller Zeiten.