Von Rock am Ring bis Wacken: Diese Stars spielen auf den Festivals

Rock am Ring/Rock im Park

Die beiden Zwillingsfestivals Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg warten vom 6. bis zum 8. Juni mit absoluten Top–Acts auf. Die insgesamt rund 145.000 Fans können sich unter anderem auf Superstars wie Slipknot, Rise Against, Bring Me the Horizon, Korn, Falling in Reverse, The Prodigy, K.I.Z., Kontra K oder Sleep Token freuen. Flankiert werden die Main–Acts von zahlreichen bekannten Künstlern aus sämtlichen Musik–Genres wie Feine Sahne Fischfilet, Weezer, Bullet For My Valentine, Tocotronic oder den Beatsteaks.