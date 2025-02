Von RTL und SRF: Weitere «Heidi»-Serie in Planung

Der Schweizer Kinderklassiker «Heidi» erlebt ein überraschendes Comeback: Gleich zwei neue Serien–Adaptionen der beliebten Geschichte sind aktuell in Planung. Wie RTL und das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch bekannt gaben, arbeiten sie gemeinsam an einer «modernen Neuauflage im historischen Kontext». Es ist das erste Mal, dass der Kölner Privatsender und der öffentlich–rechtliche Schweizer Sender kooperieren.