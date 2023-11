Von Schneepflug überrollt: So kämpfte sich Jeremy Renner zurück

So kam es zu dem schweren Unfall von Jeremy Renner

Jeremy Renner war am 1. Januar unter seinen Schneepflug geraten. Er versuchte damals in das Fahrzeug zu steigen, als die Pistenraupe auf seinen Neffen zurollte, der gerade sein Auto vom Schnee befreien wollte. Der Schauspieler erklärte im April in der TV–Show von Jimmy Kimmel (55), wie viel Glück er gehabt habe. Der Schneepflug habe «alle Wirbel verfehlt», keine Organe zerstört, sein Gehirn sei nicht angeschwollen. «Mein Auge ist herausgesprungen, das ist komisch, aber ja ... Ich hatte grosses Glück, dass keines der Organe zerstört wurde.»