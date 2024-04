Von Schweinsteiger bis Elton: Die EM-Gesichter im deutschen Free-TV

RTL zeigt zwölf Matches

Auch RTL mischt mit und zeigt im Rahmen einer Partnerschaft mit MagentaTV insgesamt zwölf EM–Spiele im Free–TV. Darunter befinden sich auch ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Daneben wird der Sender wohl eine der ungewöhnlichsten Herangehensweisen an das Turnier im deutschen Fernsehen bieten. Täglich läuft während der EM zur Primetime um 20:15 Uhr die Live–Fussballshow «Das RTL EM–Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen» (auch via RTL+). Die Sendung wird von Stefan Raabs (57) Firma Raab Entertainment produziert und von dessen Kult–«Showpraktikant» Elton (53) sowie Jan Köppen (41) moderiert. Als Aussenreporter ist Mitja Lafere (33) dabei, wechselnde Experten sollen ebenso zu Wort kommen. Man wäre nicht RTL, «wenn neben Fachwissen und sportlicher Expertise nicht auch der Unterhaltungsaspekt und Humor einen wichtigen Stellenwert hätten», wird Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, in einer Mitteilung zitiert.