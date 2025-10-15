Von Sport-Explorern und Bauernhofliebhabern

Fast schon ein Klassiker ist dagegen das «Set–Jetting», also das Reisen zu Drehorten aus Film und Fernsehen. Allein in den USA wird das Marktvolumen laut Expedia auf rund acht Milliarden US–Dollar geschätzt. Für 2026 prognostizieren die Experten unter anderem einen Ansturm auf Yorkshire (Vereinigtes Königreich), wo unter anderem «Wuthering Heights» und «Downton Abbey» gedreht wurden. Ebenfalls einen Set–Jetter–Boom dürfte demnach die italienische Toskana wegen des kommenden Netflix–Films «Jay Kelly» mit George Clooney und Adam Sandler in den Hauptrollen erleben – und Samoa in Polynesien aufgrund der Realverfilmung des Disney–Films «Vaiana».