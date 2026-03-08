Von Spülmaschine bis Wi-Fi: Diese Erfindungen verdanken wir Frauen

Was sie zu der Idee inspirierte, ist nicht ganz klar. Waren es die New Yorker Autofahrer, die den Verkehr aufhielten, indem sie ausstiegen und die Fahrzeugscheiben von Schnee befreiten? Oder war es die Strassenbahn, die bei Eisregen mit offener Windschutzscheibe fuhr? Feststeht, dass der Gummiwischer schon zehn Jahre nach dem Patent 1903 zur Standardausstattung von Fahrzeugen gehörte.