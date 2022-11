Von «Taxi Driver» bis «The Irishman»: Martin Scorsese wird 80

Martin Scorsese feiert am 17. November seinen 80. Geburtstag und Hollywood feiert einen der bedeutendsten Regisseure der Branche. Dabei wollte der gebürtige New Yorker mit der markanten Hornbrille eigentlich Priester werden, was nach seinem Ausschluss aus der Jesuitenschule aber nicht klappte. 1960 schrieb er sich stattdessen für ein Studium der Filmkunst an der New York University ein und ebnete damit einen Pfad Richtung Hollywood. Sein Spielfilmdebüt «Wer klopft denn da an meine Tür?» misslang 1967 noch finanziell, doch dabei sollte es nicht bleiben.