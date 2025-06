Von Töchtern geschminkt: Dwayne Johnson mit Lippenstift und Rouge

«8:57 Uhr: Meine beiden kleinen Tornados flehen mich an, sie eine Make–up–Party auf meinem Kopf feiern zu lassen. 8:59 Uhr: Ich stimme der Folter zu», begann er in der Bildunterschrift. «9:04 Uhr geraten sie in einen grossen Streit um ‹die Art› von Make–up, die es sein soll, also beschliessen sie, mein Gesicht in der Mitte zu teilen, und jede von ihnen kann tun, was sie mit ‹ihrer Seite› von Papas Gesicht machen möchte.»