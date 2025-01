Von wegen aussortieren: Diese Modetrends bleiben auch 2025

In der schnelllebigen Fashion–Welt reihte sich 2024 Trend an Trend. Mal waren Anzugwesten angesagt, mal standen Caprihosen und Plisseeröcke im Vordergrund. Neben vorübergehenden Hypes gibt es jedoch einige Kleidungsstücke, die auch in diesem Jahr noch aktuell sind. Diese Teile bleiben 2025 modisch.