Von wegen eintönig: So stylisch ist der Monochrom-Look

Pantone–Farbe 2025 als Inspiration

Auch schokoladige Brauntöne eignen sich bestens für monochrome Looks – vor allem, seitdem Pantone das warme Mocha Mousse als Trendfarbe 2025 ausrief. Elsa Hosk (36) suchte sich für eine Fotoreihe sogar einen farblich passenden Hintergrund. In einer dunkelbraunen Kombi aus einem langen Mantel, einer Hose und Loafern lehnte sich das Model an eine ebenso braune Tür. Als Accessoires wählte die Unternehmerin Lederhandschuhe und einen Shopper im gleichen Ton.