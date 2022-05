Von wegen Nachthemd: So wird das Maxikleid zum Hingucker

Für zierliche Frauen

Hier läuft alles ganz nach dem Motto: Mehr ist mehr! Bei schlanken Frauen darf gerne mal etwas mehr aufgetragen werden. In Sachen Stoff, Farbe und Print ist alles erlaubt. Besonders angesagt sind in dieser Saison florale Muster. Kombiniert mit Sandaletten und einer Statement-Kette entsteht der perfekte Sommerlook. Tipp: Für mehr Weiblichkeit sorgen ein tiefes Dekolleté oder wahlweise Cut-Outs. Don't: Wallekleider in Übergrösse, denn zierliche Frauen ertrinken dann förmlich in einem Meer aus Stoff. Fashion-Bloggerin Luisa Lion setzt auf ein helles Maxikleid mit Vokuhila-Schnitt und Strasssteinchen.