Von wegen zu kitschig: Das sind die besten Prinzessinnen-Filme

«Die Schöne und das Biest»: «Märchen schreibt die Zeit... »

Disneys «Die Schöne und das Biest» (1991) erzählt die Geschichte der schönen und klugen Belle, deren Vater von einem Biest in dessen Schloss gefangen gehalten wird. Die mutige Belle will ihren Vater befreien und bietet sich als Ersatz für ihn an. Schnell merkt Belle, dass das Schloss und dessen Gegenstände lebendig sind und freundet sich mit den liebenswerten Figuren an. Mit der Zeit erfährt sie von dem traurigen Fluch, mit dem das Biest und das Schloss vor Jahren belegt wurde... «Die Schöne und das Biest» läuft am 26. August um 20.15 Uhr im Disney Channel oder auf Abruf bei Disney+.