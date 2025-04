Von «Werwölfe» bis «Verräter»: Hype um Strategie-Spiele im TV

«Ein Spieler muss Freude an diesem Spiel und an Psychologie haben», erklärte «Die Verräter»–Moderatorin Sonja Zietlow (56) im Oktober 2024 im Gespräch mit spot on news. «Er muss sich in die Mitspieler hineinversetzen können. Wie fühlen sie sich jetzt, dass sie verdächtigt werden? Wie kann ich sie überzeugen? Je mehr man versucht, desto mehr gerät man unter Verdacht. Man kann eigentlich fast nur alles falsch machen, wenn man einmal im Fokus ist.» Viele Verräter zerreisse es, «die Leute, die sie wirklich alle liebgewonnen haben, zu verraten. Man wird in den Arm genommen und getröstet, obwohl man ihnen gerade ins Gesicht gelogen hat. Das ist eine psychische Tortur.»