Von «Wicked»-Figur inspiriert: Ariana Grande strahlt im Ballonkleid

Schwarz und Weiss, Grün und Rosa

Auch ihr «Wicked»–Co–Star Cynthia Erivo (37) besuchte die Veranstaltung in einem Outfit, das sie an ihre Rolle als Elphaba anpasste. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und weissem Kragen liess sie sich auf dem roten Teppich fotografieren. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Schauspielerinnen in gegensätzlichen Kombinationen auf Events zeigten. Im Dezember waren sie beispielsweise bei einer Filmvorführung im Rahmen des Mill Valley Film Festivals in Schwarz (Erivo) und Weiss (Grande) gekleidet. Entsprechend des Aussehens und Styles ihres jeweiligen Filmcharakters präsentierte sich Grande zudem häufig in Babyrosa, während Erivo grüne Ensembles trug.