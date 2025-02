Vor 25 Jahren: Wie J.Lo und Versace die Google-Suche veränderten

Das Internet steckte zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen, kaum jemand kannte die Suchmaschine Google, die erst 1998 online gegangen war. Doch das sollte sich schlagartig ändern, denn der ikonische Modemoment stellte Google plötzlich vor eine immense Herausforderung: Alle wollten Jennifer Lopez sehen. «Es war die beliebteste Suchanfrage, die wir bis zu jenem Tag je gesehen haben», erinnerte sich der ehemalige Google–CEO Eric Schmidt 2015 auf «Project Syndicate» in einem Essay. «Aber wir hatten keinen Weg gefunden, den Leuten genau das zu geben, was sie wollten: ein Foto von J.Lo in diesem Kleid.»