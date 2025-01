Vor 30 Jahren starb Rose Kennedy: Die letzte Matriarchin der USA

«Willenskraft, nur Willenskraft und das Notwendige zu tun, ist das, was mich weitermachen lässt», sagte sie später. Und als habe es die grossen Tragödien in ihrem Leben nie gegeben, schrieb sie in ihrer Autobiografie: «Es gab Zeiten, in denen ich mich als einer der glücklichsten Menschen der Welt fühlte, fast so, als ob die Vorsehung oder das Schicksal oder die Bestimmung, wie Sie wollen, mir besondere Gunst erwiesen hätte.»