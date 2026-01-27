Vor 40. Geburtstag: Charlotte Casiraghi veröffentlicht eigenes Buch

Nun legt sie ihr eigenes literarisches Werk vor, das rund 370 Seiten umfasst. «Man hat mich oft auf ein Bild auf Hochglanzpapier reduziert, auf ein traumhaftes Leben voller Privilegien», schreibt die 39–Jährige im Vorwort. In ihrem Buch wolle sie «die kleinen und die grossen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals» abhandeln. «Dieses Buch ist kein Vertrag, keine Erzählung, schon gar kein Geständnis», teilte ihr Verlag vorab mit. «Man sollte es eher als eine Überfahrt, eine Reihe von Variationen zum gleichen Thema betrachten, basierend auf berühmten Fitzgerald–Nachrichten und durch die Werke der Schriftstellerinnen Ingeborg Bachmann, Colette oder Marguerite Duras, der Dichterin Anna Ahmatova, des Navigators Bernard Moitessier oder des Sängers J.J. Cale und viele andere inspiriert.»