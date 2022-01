Vor 70. Thronjubiläum: Queen Elizabeth II. reist nach Sandringham

Seit dem 6. Februar 1952 sitzt Queen Elizabeth II. (95) auf dem Thron. Ihr 70. Thronjubiläum soll sie auf ihrem Anwesen in Sandringham verbringen. Laut dem US-Magazin «People» ist die Monarchin an diesem Sonntag (23. Januar) von Schloss Windsor aus mit einem Helikopter dorthin aufgebrochen. Das Jubiläum wird das erste sein, das Elizabeth II. ohne ihren Ehemann Prinz Philip (1921-2021) feiern wird. Den Tag verbringt sie zudem für gewöhnlich in stillem Gedenken, da es auch der Todestag ihres Vaters George VI. (1895-1952) ist. Die Queen wurde nach dessen Tod automatisch Königin und am 2. Juni 1953 gekrönt.