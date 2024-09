Vor Adeles Pause: Tickets erreichen Preise von über 50.000 Euro

Zwei Shows sind fast ausverkauft

Diesen Preis verlangten Verkäufer für Tickets in dem Block direkt vor der Bühne in der dritten Reihe. Andere Ticketbesitzer boten ihre Plätze in hinteren Reihen derselben Zone je nach Show für Preise ab 2.802 Euro an. Der Durchschnittspreis liegt jedoch höher. Besonders begehrt sind die Karten für den Auftritt der Sängerin am 15. November sowie am 23. November, dem letzten Konzert. Diese Termine markierte «Viagogo» als fast ausverkauft.